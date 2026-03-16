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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pkw entwendet

Saale-Holzland (ots)

In Dornburg- Camburg wurde in der Nacht von Sonntag zu Montag ein Pkw entwendet. Der Geschädigte stellte sein Fahrzeug, einen Hyundai Ioniq 5, am Sonntag gegen 20:00 Uhr auf einem Privatparkplatz vor seiner Wohnanschrift ab. Als der Fahrzeughalter am Montagmorgen gegen 05:30 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehren wollte, stellte er fest, dass dieses nicht mehr am Abstellort stand. Unbekannte Täter hatten den Pkw in der Zwischenzeit entwendet. Im Fahrzeug befanden sich zudem eine Geldbörse mit Zulassungsbescheinigung, Geldkarten sowie persönliche Dokumente. Die Polizei hat Ermittlungen wegen Diebstahls eines Kraftfahrzeuges aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen oder zum Verbleib des Fahrzeugs geben können, sich bei der Polizei zu melden (Kriminalpolizeiinspektion Jena, KPI.Jena@polizei.thueringen.de, 03641 81-0).

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641-81-1503
E-Mail: sina.poser@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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