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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verkehrsschild beschädigt

Jena (ots)

Ein 49-jähriger Fahrzeugführer informierte Sonntagabend die Polizei darüber, dass er mit seinem Transporter gegen ein Verkehrsschild gefahren ist. Die Beamten der Polizei Jena verlegten in den Stadtteil Lichtenhain, um den Sachverhalt aufzunehmen. An dem Transporter entstand durch den Zusammenstoß ein Sachschaden, das Schild wurde nur geringfügig beschädigt und stellte keine Verkehrsgefährdung dar. Da der Fahrzeugführer vorbildlich gehandelt hat und sich nicht pflichtwidrig von der Unfallstelle entfernte, wurde er lediglich mündlich verwarnt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641-81-1503
E-Mail: sina.poser@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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