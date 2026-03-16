LPI-J: Verkehrsschild beschädigt
Jena (ots)
Ein 49-jähriger Fahrzeugführer informierte Sonntagabend die Polizei darüber, dass er mit seinem Transporter gegen ein Verkehrsschild gefahren ist. Die Beamten der Polizei Jena verlegten in den Stadtteil Lichtenhain, um den Sachverhalt aufzunehmen. An dem Transporter entstand durch den Zusammenstoß ein Sachschaden, das Schild wurde nur geringfügig beschädigt und stellte keine Verkehrsgefährdung dar. Da der Fahrzeugführer vorbildlich gehandelt hat und sich nicht pflichtwidrig von der Unfallstelle entfernte, wurde er lediglich mündlich verwarnt.
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