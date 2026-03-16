PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Uneinsichtig

Jena (ots)

Zu einer Verkehrskontrolle mit einem 25-jährigen Fahrzeugführer kam es Sonntagabend im Zentrum von Jena. Bereits Sonntagmorgen beschäftigte der Mann die Einsatzkräfte, da er unter dem Einfluss von Alkohol sein Fahrzeug führte. In der Folge wurde ihm für den gesamten Tag untersagt, ein Fahrzeug zu führen. Da der Mann sich gegen diese Weisung widersetzte, erwartet ihn nun, nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft, zusätzlich eine Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641-81-1503
E-Mail: sina.poser@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 15.03.2026 – 20:04

    LPI-J: 13-jähriges Mädchen aus Jena Lobeda vermisst (FOTO)- update-

    Jena (ots) - Die Vermisste konnte in den Abendstunden wohlbehalten im Stadtgebiet Jena aufgegriffen und den Eltern übergeben werden. Die Polizei Jena bedankt sich für die eingegangenen Hinweise. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Inspektionsdienst Jena Telefon: 03641 811123 E-Mail: dsl.id.lpi.jena@polizei.thueringen.de ...

    mehr
  • 15.03.2026 – 09:53

    LPI-J: Betrunken ins Gleisbett gefahren

    Jena (ots) - Am Sonntagmorgen, gegen 2 Uhr, stellte eine Polizeistreife einen Mercedestransporter fest, welcher am Beginn der Stadtrodaer Straße im Gleisbett der Straßenbahn stand und sich festgefahren hatte. Zwei Personen waren aus dem Fahrzeug flüchtig in Richtung Stadion. Die Beamten konnten die beiden polnischen Männer schließlich stellen. Einer der beiden hatte den passenden Fahrzeugschlüssel einstecken. Bei ...

    mehr
  • 15.03.2026 – 09:32

    LPI-J: Explosion am Bahnhof

    Hermsdorf (ots) - Etwa gegen 02:50 Uhr des 14.03.2026 wurden Anwohner durch einen lauten Knall aus dem Schlaf gerissen. Es stellte sich heraus, dass der Fahrkartenautomat am Bahnhof Hermsdorf-Klosterlausnitz aufgesprengt wurde. Umgehend fand eine Alarmierung aller verfügbaren Kräfte der Polizeiinspektion Saale-Holzland und der benachbarten Dienststellen statt. Vor Ort konnte das Schadensausmaß auf circa 5000,00 Euro beziffert werden. Durch die unbekannten Täter wurde das ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren