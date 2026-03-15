Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Betrunken ins Gleisbett gefahren

Jena (ots)

Am Sonntagmorgen, gegen 2 Uhr, stellte eine Polizeistreife einen Mercedestransporter fest, welcher am Beginn der Stadtrodaer Straße im Gleisbett der Straßenbahn stand und sich festgefahren hatte. Zwei Personen waren aus dem Fahrzeug flüchtig in Richtung Stadion. Die Beamten konnten die beiden polnischen Männer schließlich stellen. Einer der beiden hatte den passenden Fahrzeugschlüssel einstecken. Bei beiden Personen wurde erheblicher Atemalkoholgeruch festgestellt. Die Atemalkoholtests ergaben bei beiden Personen Werte jenseits der 1,5 Promille. Da noch unklar ist, welcher der beiden 25- und 29-jährigen Männer das Fahrzeug gefahren hat, ordnete der Bereitschaftsstaatsanwalt die Blutentnahme bei beiden Personen an. Das Fahrzeug musste durch den Abschleppdienst mit einem Kran aus dem Gleisbett geborgen werden. Glücklicherweise ist am Gleisbett kein Schaden entstanden. Wie es dazu kam, dass das Fahrzeug in die Gleise geriet, ist noch unklar. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

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