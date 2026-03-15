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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fahren ohne Fleppen

Eisenberg (ots)

Am Nachmittag des 13.03.2026 befanden sich die Beamten der Polizeiinspektion Saale-Holzland im Rahmen ihrer Streifentätigkeit in Eisenberg am Markt und führten Verkehrskontrollen durch. Dabei ging den Ordnungshütern ein VW Passat, besetzt mit einem 65-jährigen Fahrzeugführer, ins Netz. Bei Überprüfung der persönlichen Daten in polizeilichen Informationssystemen stellte sich heraus, dass ein Verzicht für die deutsche Fahrerlaubnis bestand. Somit wurde der Fahrer zum Beschuldigten. Zusätzlich ergab ein Atemalkoholtest 0,38 Promille. Zur Unterbindung der Weiterfahrt wurde der Fahrzeugschlüssel durch die Polizei einbehalten. Es erfolgte die Einleitung eines Strafverfahrens wegen dem Fahren ohne Fahrerlaubnis.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Saale-Holzland
Telefon: 036428 640
E-Mail: dsl.pi.saale-holzland@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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