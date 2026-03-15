LPI-J: Motorhaube zerkratzt
Apolda (ots)
Im Tatzeitraum vom 12.03.2026, 20:00 Uhr zum 13.03.2026, 10:30 Uhr kam es im Bereich der Franz- Möricke- Straße in Apolda zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw. Hierbei war der Pkw Mercedes zu dieser Zeit geparkt und durch unbekannte Täter im Bereich der Motorhaube mittels unbekannten Gegenstand zerkratzt worden. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Hinweise zum Täter nimmt die Polizei Apolda entgegen.
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