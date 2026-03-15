LPI-J: Wildunfall
Apolda (ots)
Ein Wildunfall ereignete sich am 13.03.2026 gegen 15:30 Uhr auf der Straße zwischen Wersdorf und Pfiffelbach. Hierbei befuhr der Fahrer eines Pkw VW Tiguan mit seinem Fahrzeug die Straße aus Richtung Wersdorf kommend in Richtung Pfiffelbach als plötzlich ein Reh die Fahrbahn querte und es zur Kollision kam. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Das Tier lief in den angrenzenden Wald.
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