LPI-J: Wildunfall

Apolda (ots) - Am 13.03.2026 kam es gegen 13:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Oberdorfstraße der Ortslage Niederreißen. Hierbei befuhr der Fahrer eines Rettungswagen VW die Oberdorfstraße in Richtung Oberreißen aus Richtung Buttstädt kommend. Der Fahrer geriet hierbei zu weit nach rechts und touchierte mit dem rechten Außenspiegel den linken Außenspiegel eines geparkten Pkw. Am geparkten Pkw entstand Sachschaden in Höhe von etwa 100 Euro. Rückfragen bitte an: ...

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