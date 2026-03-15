LPI-J: Graffiti im Ilmpark
Weimar (ots)
Unbekannte Täter besprühten in der Nacht zu Sonntag im Ilmpark das Toilettenhäuschen bei der Schaukelbrücke großflächig mit einem unleserlichen Schriftzug. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro.
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