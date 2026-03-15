PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Graffiti im Ilmpark

Weimar (ots)

Unbekannte Täter besprühten in der Nacht zu Sonntag im Ilmpark das Toilettenhäuschen bei der Schaukelbrücke großflächig mit einem unleserlichen Schriftzug. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Weimar
Telefon: 03643 8820
E-Mail: pi.weimar@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 15.03.2026 – 07:17

    LPI-J: Steine gegen Fassade geworfen

    Am Ettersberg (ots) - Unbekannte Täter warfen in der Nacht zu Sonntag im Dohlenweg in Berlstedt Steine gegen die Fassade eines Hauses. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von 150 Euro. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Weimar Telefon: 03643 8820 E-Mail: pi.weimar@polizei.thueringen.de ...

    mehr
  • 15.03.2026 – 07:16

    LPI-J: Entwendetes Kleinkraftrad aufgefunden

    Weimar (ots) - Am Freitag meldete der Geschädigte eines zwei Tage zuvor gemeldeten Moped-Diebstahls, dass er in Erfahrung bringen konnte, wo sich sein Gefährt befindet. Zeugen beobachteten hierbei einen 19-Jährigen, welcher in Magdala damit unterwegs war. Die Beamten konnten den 19-Jährigen im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen mit dem Moped antreffen. Dieses war nicht versichert. Der Fahrer war zudem nicht in Besitz ...

    mehr
  • 15.03.2026 – 07:15

    LPI-J: Snackautomat aufgebrochen

    Weimar (ots) - In der Nacht zu Freitag wurde in der Industriestraße ein Snackautomat aufgebrochen, indem man gewaltsam das Rückgeldausgabefach öffnete. Es wurde eine geringe Menge Kleingeld entwendet. Am Automaten entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Weimar Telefon: 03643 8820 E-Mail: pi.weimar@polizei.thueringen.de ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren