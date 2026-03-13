Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Auffahrunfall mit leicht verletzten Personen

A6 Theodor Heuss Brücke (ots)

Am Freitag, den 13.03.2026, gegen 14:22 Uhr, kam es auf der A6, zwischen der Anschlussstelle Ludwigshafen Nord in Fahrtrichtung Mannheim, am Beginn der Theodor Heuss Brücke, zu einem Auffahrunfall zwischen insgesamt vier Fahrzeugen. Dabei wurden eine 53 jährige Fahrerin aus Oftersheim und eine 34 jährige Fahrerin aus Mannheim leicht verletzt. Der Sachschaden dürfte im mittleren fünfstelligen Bereich liegen. Hinsichtlich der Unfallursache wird nach derzeitigem Stand von mangelndem Sicherheitsabstand ausgegangen. Sollten unbeteiligte Verkehrsteilnehmer den Unfallhergang beobachtet haben, melden diese sich bitte bei der Autobahnpolizei Ludwigshafen/Ruchheim

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