Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Festnahme bei der Einreisekontrolle

Rheinmünster (ots)

Beamte der Bundespolizei am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden haben gestern(08.03.26)im Rahmen der grenzpolizeilichen Einreisekontrolle eines Fluges aus Zagreb einen 24-Jährigen festgenommen. Gegen den deutschen Staatsangehörigen bestanden zwei Haftbefehle wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie wegen Betruges. Da er die fälligen Geldstrafen nicht bezahlen konnte, muss er nun für insgesamt 75 Tage ins Gefängnis.

Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
