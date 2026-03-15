LPI-J: Entwendetes Kleinkraftrad aufgefunden
Weimar (ots)
Am Freitag meldete der Geschädigte eines zwei Tage zuvor gemeldeten Moped-Diebstahls, dass er in Erfahrung bringen konnte, wo sich sein Gefährt befindet. Zeugen beobachteten hierbei einen 19-Jährigen, welcher in Magdala damit unterwegs war. Die Beamten konnten den 19-Jährigen im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen mit dem Moped antreffen. Dieses war nicht versichert. Der Fahrer war zudem nicht in Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Das Beutegut wurde beschlagnahmt und an den Eigentümer übergeben.
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