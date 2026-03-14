Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medieninformation der LPI Jena vom 14.03.2026

Jena (ots)

Fußballfans überfallen

Am Freitagabend dem 13.03.2026 liefen zwei junge Männer (21 und 21 Jahre) gegen 22:28 Uhr, äußerlich als Fußballfans erkennbar, auf dem Radweg parallel zur Stadtrodaer Straße, aus Richtung Alt Lobeda kommend in Richtung Lobeda. Auf Höhe des Hockey Platz, passierten die Freunde den "Goldbergtunnel". Plötzlich und unerwartet kamen drei maskierte Männer auf die Freunde zu. Die Geschädigten wurden unter Androhung von Gewalt dazu aufgefordert ihr "Fanzeug" abzugeben. Aus Furcht vor einem körperlichen Übergriff kamen die Geschädigten den Anweisungen nach und übergaben den Tätern ihre Fanutensilien (Pullover, Schals...) im Gesamtwert von ca. 115,- Euro. Nach der Übergabe der Utensilien verließen die Täter den Bereich wieder in Richtung Theobald-Renner-Straße, Lobeda-West. Die bis dato unbekannten Täter werden als: 3 x männlich, vermummt, 160- 170 cm, normale Statur, 1 x schwarz/rote Jacke, 1 x graue Jacke und Jeans, beschrieben. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren bezüglich Räuberischer Erpressung wurde eröffnet. Die Ermittlungen laufen. In diesem Fall bittet die Polizei Jena um Ihre Mithilfe. Hat jemand das Tatgeschehen beobachten können? Kann jemand Angaben zum Tathergang oder den vermeintlichen Tätern machen?

Hinweise bitte an die Polizei in Jena unter Tel.: 03641/81-0

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