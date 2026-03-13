PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Krötenwanderung im Rothehofbachtal: Polizei kündigt Geschwindigkeitskontrollen an

Saale-Holzland (ots)

Im Bereich der L 1077 im Rothehofbachtal im Saale-Holzlandkreis, zwischen dem Abzweig Meusebach und dem Bereich Rothehofsmühle, ist derzeit zum Schutz wandernder Amphibien ein mobiler Amphibienschutzzaun eingerichtet. Die Maßnahme dient dem Artenschutz und soll insbesondere Kröten und andere Amphibien während ihrer saisonalen Wanderung sicher durch diese sensible Phase bringen. Sie ist bis zum 30.04.2026 vorgesehen. In den vergangenen Tagen wurde jedoch festgestellt, dass die dort angeordnete Geschwindigkeitsbegrenzung von 60 km/h auf dem betroffenen Streckenabschnitt wiederholt nicht eingehalten wird. Nach Angaben der Verantwortlichen vor Ort kommt es durch zu hohe Geschwindigkeiten, insbesondere auch durch den Fahrtwind und die Verwirbelungen vorbeifahrender Fahrzeuge und LKW, dazu, dass Teile des Schutzzaunes aus ihrer Verankerung gerissen werden können. In der Folge wird die Schutzfunktion beeinträchtigt, sodass Tiere unter dem Zaun hindurchgelangen und die aufwendige Artenschutzmaßnahme an Wirksamkeit verliert. Zugleich steigt auch das Risiko für die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer, darunter auch zahlreiche Kinder, die täglich die in Fangkörben gesammelten Amphibien über die Straße befördern und die Zäune betreuen. Die Polizei wird daher in diesem Bereich Geschwindigkeitskontrollen durchführen und bittet ausdrücklich um Verständnis für die getroffenen Maßnahmen und appelliert an alle Fahrerinnen und Fahrer, die vorgeschriebene Geschwindigkeit einzuhalten und in dem betroffenen Bereich besonders aufmerksam zu fahren.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641-81-1503
E-Mail: sina.poser@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

