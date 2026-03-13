LPI-J: Verkehrsunfall mit verletzter Radfahrerin
Saale- Holzland (ots)
Am Donnerstagnachmittag kam es in der Christian- Eckardt- Straße in Kahla zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Fahrradfahrerin. Nach bisherigen Erkenntnissen beabsichtigte der Fahrer des Pkw vom Parkplatz eines Einkaufszentrums auf die Christian- Eckardt- Straße aufzufahren. Dabei wurde die Vorfahrt einer auf der Christian- Eckardt-Straße fahrenden, bevorrechtigten Radfahrerin missachtet. In der Folge kam es zur Kollision beider Verkehrsteilnehmer. Die Radfahrerin, welche keinen Fahrradhelm trug, musste verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden.
