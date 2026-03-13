PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verkehrsunfall mit verletzter Radfahrerin

Saale- Holzland (ots)

Am Donnerstagnachmittag kam es in der Christian- Eckardt- Straße in Kahla zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Fahrradfahrerin. Nach bisherigen Erkenntnissen beabsichtigte der Fahrer des Pkw vom Parkplatz eines Einkaufszentrums auf die Christian- Eckardt- Straße aufzufahren. Dabei wurde die Vorfahrt einer auf der Christian- Eckardt-Straße fahrenden, bevorrechtigten Radfahrerin missachtet. In der Folge kam es zur Kollision beider Verkehrsteilnehmer. Die Radfahrerin, welche keinen Fahrradhelm trug, musste verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641-81-1503
E-Mail: sina.poser@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

