Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pkw beschädigt

Saale- Holzland (ots)

Ein polizeibekannter 44- jähriger wurde am Donnerstagabend dabei beobachtet, wie er eine Delle in den rechten vorderen Kotflügel eines Pkw VW Passats in Eisenberg trat. Die Zeugin war dabei die Geschädigte selbst. Diese informierte umgehend die Polizei. Dabei soll der Täter, welcher in der Nachbarschaft wohnt, bereits häufiger in der Vergangenheit ihr Auto beschädigt haben. Der Mann wurde aufgesucht und eine Gefährderansprache durchgeführt. Zum Tatvorwurf der Sachbeschädigung wollte er sich nicht äußern.

