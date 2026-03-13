PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Diebesgut im Müll gefunden

Jena (ots)

Ein Mitarbeiter eines Jenaer Müllentsorgungsunternehmens meldete der Polizei Donnerstagnachmittag das Auffinden eines Personalausweises, einer Krankenkassenkarte sowie eines Führerscheins. Die hinzugerufene Polizei konnte die Gegenstände einer vorliegenden Verlustanzeige zuordnen. In der Folge können die Gegenstände an den rechtmäßigen Besitzer zurückgegeben werden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641-81-1503
E-Mail: sina.poser@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 13.03.2026 – 08:20

    LPI-J: Streitigkeit und Körperverletzung

    Jena (ots) - Die Polizei Jena wurde Donnerstagmorgen zu einer Streitigkeit in einem Mehrfamilienhaus in Jena Lichtenhain gerufen. Eine 30-jährige Frau wollte den Hausflur, trotz mehrfacher Aufforderung durch den 35-jährigen Wohnungsinhaber, nicht verlassen. In der Folge kam es zu einem Gerangel zwischen den beiden Personen, wobei der 35-Jährige leicht an der Hand verletzt wurde. Außerdem wurde er von der 30-jährigen ...

    mehr
  • 13.03.2026 – 08:17

    LPI-J: Dumm gelaufen

    Weimar (ots) - Ein bereits polizeibekannter 24-jähriger Mann begab sich Donnerstagnachmittag in das Haus der Gemeindeverwaltung Berlstedt. Zusätzlich befindet sich dort auch das Büro des Kontaktbereichsbeamten. Beim Verlassen des Gebäudes bemalte der Täter das im Außenbereich angebrachte Schild des Kontaktbereichsbüros mit der Zahlenkombination "1312". Diese Zahlenfolge steht für die Buchstabenkombination "ACAB" und bedeutet "ALL COBS ARE BASTARDS" und erfüllt somit ...

    mehr
  • 13.03.2026 – 08:17

    LPI-J: Sturz nach Vollbremsung

    Weimar (ots) - Zu einem Fahrradsturz kam es Donnerstagnachmittag im Weimarer Ilmpark. Eine 54-jährige Radfahrerin wollte, aus dem Park kommend, auf die Ilmstraße abbiegen. In diesem Moment befand sich dort ein weiterer Radfahrer, vor dem die Frau plötzlich erschrak und eine Vollbremsung einleitete. In der Folge verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrrad und stürzte. Die 54-Jährige fiel dabei mit dem Kopf auf den Boden und war kurzzeitig nicht ansprechbar. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren