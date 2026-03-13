LPI-J: Diebesgut im Müll gefunden
Jena (ots)
Ein Mitarbeiter eines Jenaer Müllentsorgungsunternehmens meldete der Polizei Donnerstagnachmittag das Auffinden eines Personalausweises, einer Krankenkassenkarte sowie eines Führerscheins. Die hinzugerufene Polizei konnte die Gegenstände einer vorliegenden Verlustanzeige zuordnen. In der Folge können die Gegenstände an den rechtmäßigen Besitzer zurückgegeben werden.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641-81-1503
E-Mail: sina.poser@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell