Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Sturz nach Vollbremsung

Weimar (ots)

Zu einem Fahrradsturz kam es Donnerstagnachmittag im Weimarer Ilmpark. Eine 54-jährige Radfahrerin wollte, aus dem Park kommend, auf die Ilmstraße abbiegen. In diesem Moment befand sich dort ein weiterer Radfahrer, vor dem die Frau plötzlich erschrak und eine Vollbremsung einleitete. In der Folge verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrrad und stürzte. Die 54-Jährige fiel dabei mit dem Kopf auf den Boden und war kurzzeitig nicht ansprechbar. Glücklicherweise trug die Radfahrerin einen Fahrradhelm, der den Aufprall abmilderte und vermutlich schwerere Kopfverletzungen verhinderte. Die Frau wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Der Vorfall zeigt erneut, wie wichtig das Tragen eines Fahrradhelms ist.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell