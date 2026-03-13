Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Aufmerksamer Zeuge

Weimar (ots)

Ein aufmerksamer Mitteiler meldete der Polizei Weimar Donnerstagmorgen ein auffälliges Fahrzeug. An dem Fahrzeug waren Kennzeichen angebracht, die nicht zu dem Fahrzeug gehörten und als gestohlen gemeldet wurden. Weiterhin bestand für das Fahrzeug kein gültiger Versicherungsschutz. Die hinzugerufene Polizei stellte den polizeibekannten 34-jährigen Fahrzeugführer fest. Bei der Kontrolle stellte sich nicht nur heraus, dass dieser nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, sondern auch, dass er unter dem Einfluss von Drogen stand. Folglich wurde er zur Durchführung einer Blutentnahme in ein Krankenhaus gefahren. Den Mann erwarten nun mehrere Anzeigen.

