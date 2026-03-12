Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Leicht verletzt nach Vorfahrtsfehler

Weimar / Weimarer Land (ots)

Ein 65-Jähriger fuhr am Mittwochnachmittag mit seinem Auto in Mellingen entlang der Schenkgasse. Dabei fuhr der Mann von der Bundesstraße 87 kommend in Richtung Weimarische Straße. Gleichzeit fuhr ein 38-Jähriger mit seinem Wagen entlang der Karl-Friedrich-Straße und übersieht mutmaßlich den Vorfahrtsberechtigten von rechts kommenden 65-Jährigen. Es kam auf der Kreuzung zur Kollision. Durch den Aufprall liefen Betriebsflüssigkeiten aus und beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Aber nicht nur die Fahrzeuge wurden beschädigt, auch der vermeintliche Unfallverursacher verletzte sich leicht am Bein.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell