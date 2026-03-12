Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Mehrere Anzeigen nach Verkehrskontrolle

Weimar / Weimarer Land (ots)

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle kontrollierte die Polizei Weimar Mittwochmittag einen Pedelec-Fahrer. Dabei stellten sie fest, dass das Fahrzeug manipuliert wurde, sodass es schneller fahren kann. Somit benötigte der 39-jährige Fahrzeugführer eine gültige Fahrerlaubnis der Klasse AM sowie einen gültigen Versicherungsschutz, um mit dem Pedelec fahren zu dürfen. Beides konnte der Mann nicht vorweisen. Weiterhin schlug ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest positiv an, sodass der Mann zur Durchführung einer Blutentnahme in ein Krankgenhaus gefahren wurde. Bei einer aus Sicherheitsgründen durchgeführten Durchsuchung konnten die Beamten zudem ein Einhandmesser auffinden. Den 39-Jährigen erwarten nun mehre Anzeigen, unter anderem wegen dem Fahren ohne Fahrerlaubnis.

