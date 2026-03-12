PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Berauschter Diebstahl für frischen Atem

Saale-Holzland (ots)

Zwei Ladendiebe konnten durch einen 37-jährigen Mitteiler Mittwochmorgen in Stadtroda gestellt werden. Die beiden Männer im Alter von 41 und 48 Jahren, entnahmen aus einem Regal 5 Pfefferminzlikörflaschen. Unmittelbar im Anschluss tranken sie diese noch im Geschäft aus und wollten dieses dann ohne zu bezahlen verlassen. Die hinzugerufene Polizei konnte bei beiden Männern Alkoholwerte von über 2,9 und 3,6 Promille feststellen. Sie erwartet nun eine Anzeige wegen Ladendiebstahl.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1504
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
