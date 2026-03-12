Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Berauschter Diebstahl für frischen Atem

Saale-Holzland (ots)

Zwei Ladendiebe konnten durch einen 37-jährigen Mitteiler Mittwochmorgen in Stadtroda gestellt werden. Die beiden Männer im Alter von 41 und 48 Jahren, entnahmen aus einem Regal 5 Pfefferminzlikörflaschen. Unmittelbar im Anschluss tranken sie diese noch im Geschäft aus und wollten dieses dann ohne zu bezahlen verlassen. Die hinzugerufene Polizei konnte bei beiden Männern Alkoholwerte von über 2,9 und 3,6 Promille feststellen. Sie erwartet nun eine Anzeige wegen Ladendiebstahl.

