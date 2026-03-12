PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Abgezockt

Saale-Holzland (ots)

Ein gutgläubiger 82-jähriger Mann aus Hermsdorf nahm bereits vergangenes Jahr an einer Online-Finanzberatung teil. Im Zuge dessen, lud er sich eine App herunter, wodurch ein Fernzugriff auf seinen Computer ermöglicht wurde. Dadurch gelang es unbekannten Tätern über 46.000 Euro von seinem Bankkonto abzubuchen. Der Geschädigte glaubte nach wie vor an eine Gewinnausschüttung weshalb der Betrug erst auffiel, als ein Bankmitarbeiter sich bei dem Geschädigten meldete.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1504
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

