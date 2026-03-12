PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Böses Erwachen

Jena (ots)

Den Diebstahl ihres PKW, meldete eine 50-jährige Anwohnerin aus Wenigenjena der Polizei am Mittwochmorgen. Ihr am Abend vor der Wohnanschrift abgestellter PKW Hyundai IONIQ 5, war verschwunden. Die hinzugerufenen Beamten konnten nach Überprüfung sämtlicher Abschleppvorgänge den Fahrzeugdiebstahl bestätigen. Unbekannte Täter entwendeten das Fahrzeug im Zeitraum von 03:15 Uhr - 07:15 Uhr. Es wurde umgehend eine Fahndung nach dem Fahrzeug veranlasst.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1504
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 11.03.2026 – 13:46

    LPI-J: Großsuche nach 4-jährigem Junge

    Eckartsberga (ots) - Gestern Abend bat ein Vater die Polizei um Hilfe, weil er seinen 4-jährigen Jungen nicht mehr finden konnte. Die beiden waren zusammen in einem Waldstück in der Nähe von Eckartsberga unterwegs, als der Junge weggelaufen ist. Die Polizei mobilisierte zahlreiche Kräfte auch aus dem benachbarten Bundesland Sachsen-Anhalt. Zudem wurde auch der Polizeihubschrauber angefordert. Dank der schnellen Hilfe ...

    mehr
  • 11.03.2026 – 13:18

    LPI-J: Gefährliches Überholmanöver - Unfallverursacher flüchtet

    Weimar / Weimarer Land (ots) - Auf der B7 zwischen der Schwanseestraße in Weimar in Richtung Nohra kam es am Dienstag zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer befuhr mit seinem Fahrzeug die Bundesstraße B7 aus Richtung Schwanseestraße kommend in Richtung Nohra. Kurz vor dem Überflieger setzte der Fahrer zu ...

    mehr
  • 11.03.2026 – 10:01

    LPI-J: Betrug nach vereinbarten Treffen

    Weimar / Weimarer Land (ots) - Ein Mann aus dem Raum Weimar wurde Opfer eines mutmaßlichen Betruges nach einer im Internet vereinbarten Verabredung. Der Geschädigte hatte zuvor über eine Internetseite Kontakt zu zwei Frauen aufgenommen und ein Treffen an seiner Wohnanschrift vereinbart. Vor Ort wurden für einen mehrstündigen Zeitraum entsprechende Dienstleistungen vereinbart. Der Mann übergab den vereinbarten Betrag ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren