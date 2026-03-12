LPI-J: Böses Erwachen
Jena (ots)
Den Diebstahl ihres PKW, meldete eine 50-jährige Anwohnerin aus Wenigenjena der Polizei am Mittwochmorgen. Ihr am Abend vor der Wohnanschrift abgestellter PKW Hyundai IONIQ 5, war verschwunden. Die hinzugerufenen Beamten konnten nach Überprüfung sämtlicher Abschleppvorgänge den Fahrzeugdiebstahl bestätigen. Unbekannte Täter entwendeten das Fahrzeug im Zeitraum von 03:15 Uhr - 07:15 Uhr. Es wurde umgehend eine Fahndung nach dem Fahrzeug veranlasst.
