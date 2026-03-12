LPI-J: Ins Bein gebissen

Eckartsberga (ots) - Gestern Abend bat ein Vater die Polizei um Hilfe, weil er seinen 4-jährigen Jungen nicht mehr finden konnte. Die beiden waren zusammen in einem Waldstück in der Nähe von Eckartsberga unterwegs, als der Junge weggelaufen ist. Die Polizei mobilisierte zahlreiche Kräfte auch aus dem benachbarten Bundesland Sachsen-Anhalt. Zudem wurde auch der Polizeihubschrauber angefordert. Dank der schnellen Hilfe ...

