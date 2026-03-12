LPI-J: Ins Bein gebissen
Jena (ots)
Eine 73-jährige Dame aus Jena-Süd entsorgte Mittwochmorgen ihre Gartenabfälle in einer Mülltonne am Straßenrand, als sie plötzlich einen Schmerz im Bein verspürte. Eine 16-jährige Hundehalterin ging mit ihrem Hund an einer Schleppleine spazieren. Dieser biss die Dame unvermittelt ins Bein. Ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung wurde eingeleitet.
