Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zeuge beobachtet verfassungsfeindliche Gestik

Jena (ots)

Ein 25-Jähriger Zeuge meldete sich am frühen Mittwochabend bei der Jenaer Polizei. Er hatte eine männliche Person beobachtet. Diese war auf dem Weg vom Magdelstieg in Richtung Jena-Zentrum. Der Mann hatte unvermittelt den sogenannten Hitlergruß ausgeführt. Der Zeuge lotste die gerufenen Beamten in die Goethestraße, dort konnte der Täter aufgegriffen werden. Es handelte sich um einen 47-Jahre alten Mann. Dieser war offenbar unter Einfluss von Alkohol. Eine Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von über 1,4 Promille. Gegen den 47-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen dem Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen eingeleitet.

