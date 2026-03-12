LPI-J: Scheibe eingeschlagen
Saale-Holzland (ots)
Ein polizeibekannter 40-jähriger aus Geisenhain begab sich in der Nacht von Dienstag zu Mittwoch zu der Anschrift eines 75-Jährigen. Aus bisher unbekannter Ursache, warf der 40-Jährige einen Feuerlöscher gegen eine Scheibe, welche dadurch beschädigt wurde. Es entstand ein Sachschaden von ca. 200 Euro. Woher der als Wurfgegenstand genutzte Feuerlöscher stammt, ist Gegenstand eines eingeleiteten Ermittlungsverfahrens wegen Sachbeschädigung.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1504
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell