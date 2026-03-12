LPI-J: Gefährliche Sachbeschädigung

Saale-Holzland (ots) - Zwei Ladendiebe konnten durch einen 37-jährigen Mitteiler Mittwochmorgen in Stadtroda gestellt werden. Die beiden Männer im Alter von 41 und 48 Jahren, entnahmen aus einem Regal 5 Pfefferminzlikörflaschen. Unmittelbar im Anschluss tranken sie diese noch im Geschäft aus und wollten dieses dann ohne zu bezahlen verlassen. Die hinzugerufene Polizei konnte bei beiden Männern Alkoholwerte von über ...

