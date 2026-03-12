PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Gefährliche Sachbeschädigung

Weimar / Weimarer Land (ots)

Ein besorgter Vater meldete der Polizei Weimar am Mittwochmorgen eine Sachbeschädigung an dem Fahrrad seiner 8-jährigen Tochter. Unbekannte Täter durchtrennten den Bowdenzug des in einem verschlossenen Kellerbereich abgestellten Fahrrades. Glücklicherweise konnte die Beschädigung vor Fahrtantritt festgestellt werden. Eine nicht funktionierende Bremse an einem Fahrrad kann schlimme Folgen nach ich ziehen. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1504
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

