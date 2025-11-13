PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Vandalismus auf Firmengelände im Gewerbegebiet

Geilenkirchen-Niederheid (ots)

Bislang unbekannte Personen verschafften sich in der Gutenbergstraße Zutritt auf das Abstellgelände einer Firma. Dort öffneten sie mehrere Sattelauflieger und beschädigten einige Planen. Zudem stahlen sie mehrere Feuerlöscher, die zu den jeweiligen Aufliegern gehörten. An einem Pkw sowie einem Lkw zerstörten die Täter zudem mehrere Scheiben und beschädigten die Innenausstattung des Lasters. Die Tat ereignete sich in der Nacht vom 11. November (Dienstag), 18 Uhr, zum 12. November (Mittwoch), 14 Uhr.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

