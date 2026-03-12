LPI-J: Haftbefehl vollstreckt
Apolda (ots)
Am gestrigen Mittwoch vollstreckte die Polizei einen Haftbefehl gegen einen polizeibekannten 25-jährigen Mann. Ein Bekannter des Mannes zahlte für den 25-Jährigen die Geldbuße in Höhe von ca. 1.000 Euro, so dass er einer längeren Gefängnisstrafe entgehen konnte.
