Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Haftbefehl vollstreckt

Apolda (ots)

Am gestrigen Mittwoch vollstreckte die Polizei einen Haftbefehl gegen einen polizeibekannten 25-jährigen Mann. Ein Bekannter des Mannes zahlte für den 25-Jährigen die Geldbuße in Höhe von ca. 1.000 Euro, so dass er einer längeren Gefängnisstrafe entgehen konnte.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

