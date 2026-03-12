LPI-J: Haftbefehl vollstreckt

Weimar (ots) - Mittwochabend wurde in Weimar eine tote Person in der Ilm aufgefunden. Nach bisherigen Erkenntnissen könnte es sich bei der Person um die seit dem 02.03.2026 als vermisst gemeldete 56 jährige Frau aus Weimar handeln (Vermisstenaufruf der Polizei vom 04.03.2026). Nach bisherigen Ermittlungsstand liegt kein Gewaltverbrechen vor. Die anhaltenden Ermittlungen sollen nun die genaue Todesursache klären. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

