PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Streitigkeit und Körperverletzung

Jena (ots)

Die Polizei Jena wurde Donnerstagmorgen zu einer Streitigkeit in einem Mehrfamilienhaus in Jena Lichtenhain gerufen. Eine 30-jährige Frau wollte den Hausflur, trotz mehrfacher Aufforderung durch den 35-jährigen Wohnungsinhaber, nicht verlassen. In der Folge kam es zu einem Gerangel zwischen den beiden Personen, wobei der 35-Jährige leicht an der Hand verletzt wurde. Außerdem wurde er von der 30-jährigen Täterin bespuckt und bedroht. Nach den Tathandlungen verließ die Täterin den Tatort. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641-81-1503
E-Mail: sina.poser@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 13.03.2026 – 08:17

    LPI-J: Dumm gelaufen

    Weimar (ots) - Ein bereits polizeibekannter 24-jähriger Mann begab sich Donnerstagnachmittag in das Haus der Gemeindeverwaltung Berlstedt. Zusätzlich befindet sich dort auch das Büro des Kontaktbereichsbeamten. Beim Verlassen des Gebäudes bemalte der Täter das im Außenbereich angebrachte Schild des Kontaktbereichsbüros mit der Zahlenkombination "1312". Diese Zahlenfolge steht für die Buchstabenkombination "ACAB" und bedeutet "ALL COBS ARE BASTARDS" und erfüllt somit ...

    mehr
  • 13.03.2026 – 08:17

    LPI-J: Sturz nach Vollbremsung

    Weimar (ots) - Zu einem Fahrradsturz kam es Donnerstagnachmittag im Weimarer Ilmpark. Eine 54-jährige Radfahrerin wollte, aus dem Park kommend, auf die Ilmstraße abbiegen. In diesem Moment befand sich dort ein weiterer Radfahrer, vor dem die Frau plötzlich erschrak und eine Vollbremsung einleitete. In der Folge verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrrad und stürzte. Die 54-Jährige fiel dabei mit dem Kopf auf den Boden und war kurzzeitig nicht ansprechbar. ...

    mehr
  • 13.03.2026 – 08:16

    LPI-J: Aufmerksamer Zeuge

    Weimar (ots) - Ein aufmerksamer Mitteiler meldete der Polizei Weimar Donnerstagmorgen ein auffälliges Fahrzeug. An dem Fahrzeug waren Kennzeichen angebracht, die nicht zu dem Fahrzeug gehörten und als gestohlen gemeldet wurden. Weiterhin bestand für das Fahrzeug kein gültiger Versicherungsschutz. Die hinzugerufene Polizei stellte den polizeibekannten 34-jährigen Fahrzeugführer fest. Bei der Kontrolle stellte sich nicht nur heraus, dass dieser nicht im Besitz einer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren