LPI-J: Streitigkeit und Körperverletzung
Jena (ots)
Die Polizei Jena wurde Donnerstagmorgen zu einer Streitigkeit in einem Mehrfamilienhaus in Jena Lichtenhain gerufen. Eine 30-jährige Frau wollte den Hausflur, trotz mehrfacher Aufforderung durch den 35-jährigen Wohnungsinhaber, nicht verlassen. In der Folge kam es zu einem Gerangel zwischen den beiden Personen, wobei der 35-Jährige leicht an der Hand verletzt wurde. Außerdem wurde er von der 30-jährigen Täterin bespuckt und bedroht. Nach den Tathandlungen verließ die Täterin den Tatort. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.
