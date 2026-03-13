Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Dumm gelaufen

Weimar (ots)

Ein bereits polizeibekannter 24-jähriger Mann begab sich Donnerstagnachmittag in das Haus der Gemeindeverwaltung Berlstedt. Zusätzlich befindet sich dort auch das Büro des Kontaktbereichsbeamten. Beim Verlassen des Gebäudes bemalte der Täter das im Außenbereich angebrachte Schild des Kontaktbereichsbüros mit der Zahlenkombination "1312". Diese Zahlenfolge steht für die Buchstabenkombination "ACAB" und bedeutet "ALL COBS ARE BASTARDS" und erfüllt somit den Tatbestand einer Beleidigung. Im Rahmen der Tathandlung wird der Mann durch den zuständigen Beamten gestellt. Ihn erwartet nun eine Anzeige.

