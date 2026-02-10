PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Gefährdung des Straßenverkehrs auf der L 600 - Zeugen gesucht

Pirmasens (ots)

Am Freitagnachmittag (06.02.2026), kam es auf der Landstraße bei Pirmasens-Winzeln zu einem gefährlichen Verkehrsereignis, bei dem ein Frontalzusammenstoß nur knapp verhindert werden konnte. Die Polizei sucht nun nach dem Fahrer eines beteiligten Lastwagens sowie weiteren Zeugen. Nach aktuellem Ermittlungsstand befuhr eine Frau gegen 14 Uhr mit ihrem schwarzen Opel Crossland die Straße aus Richtung Autobahn kommend in Fahrtrichtung Pirmasens. Etwa 300 Meter vor der Ausfahrt Pirmasens-Zentrum kam ihr ein Sattelzug entgegen. Hinter dem Lkw scherte plötzlich ein dunkler Kleinwagen der Marke VW aus, um den Laster trotz des Gegenverkehrs zu überholen. Die Geschädigte musste eine sofortige Gefahrenbremsung einleiten und nach rechts auf den Seitenstreifen ausweichen, um eine Kollision mit dem überholenden Wagen zu verhindern. Die Polizei Pirmasens hat die Ermittlungen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs aufgenommen. Besonders der Fahrer des überholten LKW sowie weitere Verkehrsteilnehmer, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zu dem dunklen VW machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 0631 369-15199 oder unter der E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de zu melden. |krä

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Pirmasens

Telefon: 0631 369-15007 oder -15199
E-Mail: pdpirmasens.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell

