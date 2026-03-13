LPI-J: Lohn eingefordert
Saale- Holzland (ots)
Ein Mitarbeiter einer Logistikfirma in Hermsdorf forderte am Donnerstagmittag auf ungewöhnliche Art und Weise im Raum stehende Lohnzahlungen ein. Dafür begab er sich auf das Gelände der Firma und riss hier Kennzeichen von einem Pkw ab. Die Tat konnte beobachtet werden und hinzugerufene Polizeibeamte konnten den 44- jährigen Mann antreffen. Es wurde ein Hausverbot erteilt und ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung und Diebstahls eröffnet.
