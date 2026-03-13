PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Lohn eingefordert

Saale- Holzland (ots)

Ein Mitarbeiter einer Logistikfirma in Hermsdorf forderte am Donnerstagmittag auf ungewöhnliche Art und Weise im Raum stehende Lohnzahlungen ein. Dafür begab er sich auf das Gelände der Firma und riss hier Kennzeichen von einem Pkw ab. Die Tat konnte beobachtet werden und hinzugerufene Polizeibeamte konnten den 44- jährigen Mann antreffen. Es wurde ein Hausverbot erteilt und ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung und Diebstahls eröffnet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641-81-1503
E-Mail: sina.poser@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 13.03.2026 – 08:20

    LPI-J: Pkw beschädigt

    Saale- Holzland (ots) - Ein polizeibekannter 44- jähriger wurde am Donnerstagabend dabei beobachtet, wie er eine Delle in den rechten vorderen Kotflügel eines Pkw VW Passats in Eisenberg trat. Die Zeugin war dabei die Geschädigte selbst. Diese informierte umgehend die Polizei. Dabei soll der Täter, welcher in der Nachbarschaft wohnt, bereits häufiger in der Vergangenheit ihr Auto beschädigt haben. Der Mann wurde aufgesucht und eine Gefährderansprache durchgeführt. ...

    mehr
  • 13.03.2026 – 08:20

    LPI-J: Gleiche Reglungen für E-Scooter und Mopeds

    Jena (ots) - In Jena- Winzerla führten die Beamten des ID Jena Donnerstagnacht eine Verkehrskontrolle mit einem E-Scooter Fahrer durch. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,00 Promille, sodass er das Fahrzeug nicht hätte führen dürfen. Trunkenheitsfahrten auf E-Scootern häufen sich - die Polizei Informiert: Für E-Scooter gelten in Bezug auf Alkohol- und Cannabiskonsum die ...

    mehr
  • 13.03.2026 – 08:20

    LPI-J: Diebesgut im Müll gefunden

    Jena (ots) - Ein Mitarbeiter eines Jenaer Müllentsorgungsunternehmens meldete der Polizei Donnerstagnachmittag das Auffinden eines Personalausweises, einer Krankenkassenkarte sowie eines Führerscheins. Die hinzugerufene Polizei konnte die Gegenstände einer vorliegenden Verlustanzeige zuordnen. In der Folge können die Gegenstände an den rechtmäßigen Besitzer zurückgegeben werden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren