Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unfall mit Traktor

Rödigsdorf (ots)

Gestern Nachmittag kam es auf der B87 bei Rödigsdorf zu einem Verkehrsunfall. An einer Kreuzung zu einem Feldweg wollte ein Traktorfahrer links abbiegen. Die hinter ihm fahrende PKW-Fahrerin sah aufgrund der Sonneneinstrahlung den rechten Blinker undeutlich und dachte, dass der Traktor die Warnblinkanlage eingeschalten hatte. Die Frau setzte zum Überholen an und stieß mit dem abbiegenden Traktor zusammen. Der PKW wurde hierbei so stark beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden müsste.Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der Sachschaden beläuft sich auf mindestens 10.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Apolda
Telefon: 03644 541225
E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

