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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Feuerwehreinsatz im Gewerbegebiet Saalepark in Löbstedt

Jena (ots)

Zu einem größeren Löscheinsatz der Feuerwehr Jena kam es in den frühen Morgenstunden am Samstag. Gegen 04:25 Uhr ging bei der Polizei Jena die Mitteilung ein, dass es Rauchentwicklung in einem Autohaus Am Alten Gaswerk in Jena gibt. Umgehend wurde der Löschzug und mehrere Funkstreifenwagen zum Einsatzort entsendet. Vor Ort bestätigte sich der gemeldete Brand. Nach erster Einschätzung hatte ein Pkw Feuer gefangen, welcher in der Werkstatthalle abgestellt war. Das Fahrzeug wurde hierbei komplett zerstört. Die Werkstatt und ein Großteil der Verkäufsräume wurden durch Verrußung beschädigt. Der Sachschaden am Pkw beläuft sich auf 5000 Euro. Der Schaden am Gebäude kann aktuell nicht beziffert werden. Personen wurden bei dem Vorfall nicht verletzt. Die Brandursache ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Inspektionsdienst Jena
MV
Telefon: 03641 811123
E-Mail: dsl.id.lpi.jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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