LPI-J: Snackautomat aufgebrochen

Jena (ots) - Zu einem größeren Löscheinsatz der Feuerwehr Jena kam es in den frühen Morgenstunden am Samstag. Gegen 04:25 Uhr ging bei der Polizei Jena die Mitteilung ein, dass es Rauchentwicklung in einem Autohaus Am Alten Gaswerk in Jena gibt. Umgehend wurde der Löschzug und mehrere Funkstreifenwagen zum Einsatzort entsendet. Vor Ort bestätigte sich der ...

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