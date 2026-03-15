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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Snackautomat aufgebrochen

Weimar (ots)

In der Nacht zu Freitag wurde in der Industriestraße ein Snackautomat aufgebrochen, indem man gewaltsam das Rückgeldausgabefach öffnete. Es wurde eine geringe Menge Kleingeld entwendet. Am Automaten entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Weimar
Telefon: 03643 8820
E-Mail: pi.weimar@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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