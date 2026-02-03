Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: A31 - Verkehrsunfall durch herumliegende Fahrzeugteile
A31 (ots)
Am Montag, den 3. Februar 2026, kam es gegen 09:30 Uhr auf der A31 in Fahrtrichtung Emden auf Höhe des Parkplatzes Dankern, zu einem Verkehrsunfall. Der 63-jährige Fahrer eines grauen VW Tiguan kollidierte mit den herumliegenden Fahrzeugteilen auf der Fahrbahn, wodurch ein Sachschaden in Höhe von 2.500 Euro entstanden ist.
Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitpunkt Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, sich bei der Polizei Papenburg unter der Telefonnummer 04961/9260 zu melden.
