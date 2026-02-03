Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Herzlake - Öffentlichkeitsfahndung: Unbekannter Täter hebt mit gestohlener EC-Karte Bargeld ab

Herzlake (ots)

Die Polizei Haselünne fahndet mit Foto nach einem unbekannten Mann, der im Verdacht steht, am 31. März 2025 mit einer zuvor entwendeten Bankkarte eine unberechtigte Abhebung vorgenommen und Bargeld erlangt zu haben.

Die Polizei bittet um Mithilfe. Zeugen, die Hinweise zur Identität des Mannes geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Haselünne unter der Telefonnummer 05961/958700 zu melden.

