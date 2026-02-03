Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Freren - Einbruch in Bürogebäude - Zeugen gesucht

Freren (ots)

In der Zeit von Sonntag, 01. Februar 2026, 12:15 Uhr, bis Montag, 02. Februar 2026, 07:00 Uhr, ist es in der Grulandstraße in Freren zu einem Einbruch gekommen.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einem Bürogebäude. Im Inneren wurden die Räumlichkeiten durchsucht. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit noch unklar.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich bei der Polizei in Freren unter der Telefonnummer 05902 / 949620 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell