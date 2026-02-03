Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Dieselkraftstoff von Baustelle entwendet - Zeugen gesucht

Haren (ots)

In der Zeit von Samstag, 31. Januar 2026, 12:00 Uhr, bis Montag, 02. Februar 2026, 08:00 Uhr, ist es am Alten Moorweg in Haren zu einem Diebstahl von Dieselkraftstoff gekommen.

Ein bislang unbekannter Täter entwendete aus einem auf einer Baustelle abgestellten Kettenbagger rund 400 Liter Dieselkraftstoff. Der entstandene Schaden wird auf etwa 650 Euro geschätzt.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Baustelle bemerkt haben, sich bei der Polizei Meppen unter der Telefonnummer 05931 / 9490 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell