Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Dieselkraftstoff von Baustelle entwendet - Zeugen gesucht

Haren (ots)

In der Zeit von Samstag, 31. Januar 2026, 12:00 Uhr, bis Montag, 02. Februar 2026, 08:00 Uhr, ist es am Alten Moorweg in Haren zu einem Diebstahl von Dieselkraftstoff gekommen.

Ein bislang unbekannter Täter entwendete aus einem auf einer Baustelle abgestellten Kettenbagger rund 400 Liter Dieselkraftstoff. Der entstandene Schaden wird auf etwa 650 Euro geschätzt.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Baustelle bemerkt haben, sich bei der Polizei Meppen unter der Telefonnummer 05931 / 9490 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
  02.02.2026 – 11:44

    POL-EL: Schüttorf - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

    Schüttorf (ots) - Am Sonntag, dem 1. Februar 2026, kam es gegen 05:40 Uhr zu einem Verkehrsunfall in einem Kreisverkehr. Ein 26-jähriger Mann befuhr mit einem Toyota Corolla den Kreisverkehr und kollidierte dabei zunächst mit einer Stahlkonstruktion der Bebauung. In der Folge stieß das Fahrzeug am Fahrbahnrand mit einem Poller zusammen. Der Pkw wurde erheblich ...

  02.02.2026 – 10:23

    POL-EL: Meppen - Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht

    Meppen (ots) - Am Sonntag, dem 1. Februar 2026, kam es in der Zeit zwischen 14:00 Uhr und 18:45 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Krokusstraße in Meppen. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem Wohnhaus, durchsuchten die Räumlichkeiten und entwendeten u.a. Bargeld. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, ...

