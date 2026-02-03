Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Nordhorn - E-Scooter Fahrer bei Verkehrsunfallflucht verletzt - Zeugen gesucht
Nordhorn (ots)
Am Montag, dem 2. Februar 2026, kam es gegen 19 Uhr auf der Wietmarscher Straße an der Kreuzung zur Lingener Straße zu einer Verkehrsunfallflucht.
Ein bislang unbekannter Fahrer eines blauen Fiats befuhr die Lingener Straße in Richtung Lingen. Dabei übersah er den 14- jährigen Fahrer eines E-Scooters, der bei grün zeigender Ampel die Lingener Straße Richtung Wietmarschen überquerte.
Es kam zum Zusammenstoß zwischen PKW und E-Scooter-Fahrer. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um den 14-jährigen Fahrer zu kümmern. Der Jugendliche wurde leicht verletzt und mit einem Krankenwagen in ein Krankenhaus gebracht.
Zeuginnen und Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 zu melden.
