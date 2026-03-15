LPI-J: Steine gegen Fassade geworfen
Am Ettersberg (ots)
Unbekannte Täter warfen in der Nacht zu Sonntag im Dohlenweg in Berlstedt Steine gegen die Fassade eines Hauses. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von 150 Euro.
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