POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heilbronn - Zweigstelle Schwäbisch Hall, und des Polizeipräsidiums Heilbronn
Heilbronn (ots)
Niedernhall: Heranwachsender überfährt Kind - Tatverdächtiger in Untersuchungshaft
Der 18-Jährige, welcher am Donnerstagabend einen 12-jährigen Fahrradfahrer in Niederhall angefahren haben soll (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110971/6116214) befindet sich nun in Untersuchungshaft. Der Tatverdächtige wurde am Freitagnachmittag einem Haftrichter beim Amtsgericht Heilbronn vorgeführt. Dieser erließ den von der Staatsanwaltschaft Heilbronn - Außenstelle Schwäbisch Hall wegen des Verdachts des Todschlags beantragten Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug. Der Heranwachsende wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Künzelsau dauern an.
