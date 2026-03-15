LPI-J: Schaden durch Rettungswagen

Weimar (ots) - Am Freitag meldete der Geschädigte eines zwei Tage zuvor gemeldeten Moped-Diebstahls, dass er in Erfahrung bringen konnte, wo sich sein Gefährt befindet. Zeugen beobachteten hierbei einen 19-Jährigen, welcher in Magdala damit unterwegs war. Die Beamten konnten den 19-Jährigen im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen mit dem Moped antreffen. Dieses war nicht versichert. Der Fahrer war zudem nicht in Besitz ...

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