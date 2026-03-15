Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unfall im Parkhaus

Apolda (ots)

Am 14.03.2026 kam es gegen 09:20 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf dem Parkdeck des Kauflandes in Apolda. Hierbei befuhr der Fahrer eines Skoda das obere Parkdeck und war auf der Suche nach einer Ladestation für sein E-Auto. Hierbei war der Fahrer wohl abgelenkt und fuhr mit seinem Fahrzeug gegen einen Betonpfeiler. Am Fahrzeug entstand hierbei enormer Sachschaden in Höhe von etwa 6000 Euro. Auch war die Achse des Fahrzeugs gebrochen, so dass das Fahrzeug abgeschleppt werden musste.

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