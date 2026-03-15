Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: betrunken, berauscht und ohne Fahrerlaubnis gefahren

Stadtroda (ots)

Am späten Samstagnachmittag kurz nach 17 Uhr teilte ein Zeuge der Polizeiinspektion Saale-Holzland mit, dass ein erkennbar stark alkoholisierter Mann in Kahla in ein Fahrzeug stieg und mit diesem davon fuhr. Sofort wurden mehrere Streifenwagen eingesetzt um diesen Pkw zu finden und zu stoppen. Anhand des abgelesenen Kannzeichens lag ein Fahrtweg nach Stadtroda nahe und so konnte das Auto letztlich im Stadtrodaer Ortsteil Gernewitz durch Polizeibeamte angehalten werden. Hierbei wurde bei dem Fahrer ein Atemalkoholwert von 2,66 Promille ermittelt. Weiter stand er unter dem Einfluss von Cannabis. Gegen die fortfolgend durchgeführte Durchsuchung wehrte er sich, so dass diese in Handschellen durchgeführt werden wusste. Neben einer in der Jackentasche getragenen Schere war dabei seine am Körper versteckte Geldbörse aufgefunden worden. Durch den darin befindlichen Ausweis war nun klar, dass der 44-Jährige zuvor falsche Angaben zu seiner Identität machte und aktuell keinen festen Wohnsitz hat. Sein Führerschein wurde ihm bereits vor mehreren Jahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr abgenommen. Mit dem Beschuldigten wurde anschließend eine Blutentnahme in einem Krankenhaus durchgeführt und nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde er aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen da er eine Kontaktadresse angeben konnte. Wie er in Besitz des Fahrzeuges gelangte ist noch Gegenstand weiterer Ermittlungen. Der vor Ort sichergestellte Fahrzeugschlüssel wurde der Eigentümerin später übergeben. Gegen den generell uneinsichtigen Mann wird nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Trunkenheit im Straßenverkehr, Widerstands gegen Polizeiliche Maßnahmen und Falscher Namensangabe ermittelt.

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