POL-OF: Nach Raubüberfall auf Tankstelle: 27-Jähriger Tatverdächtiger identifiziert und in Untersuchungshaft
Schlüchtern (ots)
Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hanau und des Polizeipräsidiums Südosthessen
(lei) Im Zusammenhang mit einem bewaffneten Überfall auf eine Tankstelle in der Breitenbacher Straße Mitte Dezember des vergangenen Jahres (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43561/5933271) können Staatsanwaltschaft und Polizei nun einen Fahndungserfolg mitteilen. Insbesondere durch die Auswertung gesicherter Spuren erhärtete sich ein dringender Tatverdacht gegen einen 27-jährigen Mann, gegen den das Amtsgericht Hanau auf Antrag der Staatsanwaltschaft jüngst einen Untersuchungshaftbefehl erließ. Die Kriminalpolizei Gelnhausen nahm den Mann am Mittwoch in Offenbach am Main fest und überstellte ihn nach der richterlichen Vorführung in eine Justizvollzugsanstalt. Die Ermittlungen in dem Fall dauern weiterhin an.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Südosthessen
- Pressestelle -
Spessartring 61
63071 Offenbach am Main
Telefon: 069 / 8098 - 1210 (Sammelrufnummer)
Thomas Leipold (lei) - 1201 oder 0160 / 980 00745
Felix Geis (fg) - 1211 oder 0162 / 201 3806
Claudia Benneckenstein (cb) - 1212 oder 0152 / 066 23109
Maximilian Edelbluth (me) - 1213 oder 0173 / 5636097
Fax: 0611 / 32766-5014
E-Mail: pressestelle.ppsoh@polizei.hessen.de
Homepage: http://www.polizei.hessen.de/ppsoh
Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell