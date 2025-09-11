Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Nach Raubüberfall auf Tankstelle: 27-Jähriger Tatverdächtiger identifiziert und in Untersuchungshaft

Schlüchtern (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hanau und des Polizeipräsidiums Südosthessen

(lei) Im Zusammenhang mit einem bewaffneten Überfall auf eine Tankstelle in der Breitenbacher Straße Mitte Dezember des vergangenen Jahres (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43561/5933271) können Staatsanwaltschaft und Polizei nun einen Fahndungserfolg mitteilen. Insbesondere durch die Auswertung gesicherter Spuren erhärtete sich ein dringender Tatverdacht gegen einen 27-jährigen Mann, gegen den das Amtsgericht Hanau auf Antrag der Staatsanwaltschaft jüngst einen Untersuchungshaftbefehl erließ. Die Kriminalpolizei Gelnhausen nahm den Mann am Mittwoch in Offenbach am Main fest und überstellte ihn nach der richterlichen Vorführung in eine Justizvollzugsanstalt. Die Ermittlungen in dem Fall dauern weiterhin an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell