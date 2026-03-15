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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unter Cannabis-Einfluss Auto gefahren

Eisenberg (ots)

Am Freitag dem 13. März kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Saale-Holzland einen 39-Jährigen mit seinem PKW in Eisenberg in der Straße Saasa. Der Mann, der angab, dass dies seine erste Verkehrskontrolle war, wies deutliche Anzeichen einer Berauschung von Cannabis auf. Zwar räumte er zurückliegenden Konsum ein, verweigerte jedoch alle weiteren Tests. - Erfolglos. Mit ihm wurde letztlich eine Blutentnahme durchgeführt und eine entsprechende Anzeige gefertigt. Sein Fahrzeugschlüssel wurde zur Unterbindung einer anschließenden Weiterfahrt sichergestellt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Saale-Holzland
Telefon: 036428 640
E-Mail: dsl.pi.saale-holzland@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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