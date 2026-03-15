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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Explosion am Bahnhof

Hermsdorf (ots)

Etwa gegen 02:50 Uhr des 14.03.2026 wurden Anwohner durch einen lauten Knall aus dem Schlaf gerissen. Es stellte sich heraus, dass der Fahrkartenautomat am Bahnhof Hermsdorf-Klosterlausnitz aufgesprengt wurde. Umgehend fand eine Alarmierung aller verfügbaren Kräfte der Polizeiinspektion Saale-Holzland und der benachbarten Dienststellen statt. Vor Ort konnte das Schadensausmaß auf circa 5000,00 Euro beziffert werden. Durch die unbekannten Täter wurde das Scheinfach entleert und daraus eine unbekannte Summe an Bargeld entwendet. Es ergaben sich Hinweise darauf, dass die Täter mutmaßlich mit einem blauen PKW der Marke BMW vom Tatort geflüchtet sind. Dieser konnte trotz intensiver Fahndungsmaßnahmen nicht festgestellt werden. Nachdem eine Sicherung des Automaten durch die hinzugerufenen Sprengsatzentschärfer erfolgte, nahm sich die Kriminalpolizei der Spurensicherung an.

Die Tat steht vermutlich mit ähnlich gelagerten Sachverhalten in Thüringen und den benachbarten Bundesländern im Zusammenhang.

Haben Sie sachdienliche Wahrnehmungen in der Tatnacht gemacht? Dann melden Sie sich bitte unter

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Kriminalpolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641 810
E-Mail: dsl.id.lpi.jena@polizei.thueringen.de

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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