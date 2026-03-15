LPI-J: 13-jähriges Mädchen aus Jena Lobeda vermisst (FOTO)- update-
Jena (ots)
Die Vermisste konnte in den Abendstunden wohlbehalten im Stadtgebiet Jena aufgegriffen und den Eltern übergeben werden.
Die Polizei Jena bedankt sich für die eingegangenen Hinweise.
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