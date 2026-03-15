Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: 13-jähriges Mädchen aus Jena Lobeda vermisst (FOTO)- update-

Jena (ots)

Die Vermisste konnte in den Abendstunden wohlbehalten im Stadtgebiet Jena aufgegriffen und den Eltern übergeben werden.

Die Polizei Jena bedankt sich für die eingegangenen Hinweise.

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